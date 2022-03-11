Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Koçer'den Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Ömer Koçer, Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan, genel kurulda yeniden oda başkanlığına seçilen Koçer ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Koçer, fahiş fiyat ve stokçuluk üzerine odalarına kayıtlı tüm üyelerini uyardıklarını ancak marketler zinciri üzerinde etkilerinin bulunmadığını ifade etti.

Kaymakam Erdoğan da komisyonlarının ilçede başladığı denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.