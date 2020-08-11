Beyoğlunda dehşet anları; Kavga ettiği kardeşini yaktı
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Beyoğlunda dehşet anları; Kavga ettiği kardeşini yaktı

Hasan YILDIRIM BEYOĞLU'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı.

Beyoğlunda dehşet anları; Kavga ettiği kardeşini yaktı
11.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:47

Hasan YILDIRIM BEYOĞLU'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti. Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda büyük bölünde yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir işyerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor. Alevler içerisinde kalan Serkan D. can havliyle etrafa kaçmaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar su şişeleri ve çaydanlıklarla yanan adamı söndürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


Kaynak: DHA

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