"Beyoğlun'da işletme sahiplerinin birçoğu mekanlarını açamayacak" Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, Beyoğlu'nda, 1 Haziran'da açılmasına yönelik karar alınan mekanların bir çoğunun maddi nedenler ve karara ilişkin genelgenin henüz açıklanmaması nedeniyle açılamayacağını söyledi.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, Beyoğlu'nda, 1 Haziran'da açılmasına yönelik karar alınan mekanların bir çoğunun maddi nedenler ve karara ilişkin genelgenin henüz açıklanmaması nedeniyle açılamayacağını söyledi. Beyoğlu'ndaki mekanların büyük çoğunluğunun metrekare olarak küçük olduğunu belirten Kalaycı, işletmelerin açılır açılmaz işten çıkarmalara başlayabileceğini söyledi. Kaynak: DailyMotion.com