Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli - Haber
Haliç Polis Merkezi, Beyoğlu, Polis

Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli Beyoğlu'nda polis ekipleri korona virüs yasağı nedeniyle yaşlı kadını bankaya götürdü Polis yaşlı kadının bankadan maaşını çekmesini yardımcı oldu Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma...

25.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:53
Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Beyoğlu'nda polis ekipleri korona virüs yasağı nedeniyle yaşlı kadını bankaya götürdü

Polis yaşlı kadının bankadan maaşını çekmesini yardımcı oldu

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı'nın" uygulanmasının ardından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, emekli maaşını çekmek isteyen 83 yaşındaki Emine teyzenin yardımına koştu. Polis otosuyla kadını evinden alan polis, bankaya götürerek parasını almasına yardımcı oldu. Evine bırakılan Emine teyze, "Allah hepinizden razı olsun" diyerek ederken polis ise, "Bu bizim görevimiz" dedi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalara "Sokağa Çıkma Yasağı" uygulanmasının ardından yaşlıların yardımına polis ekipleri koşmaya başladı. 7 gün 24 saat görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatının yaşlı vatandaşlara yardımı devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği görevlileri, yardım ihbarı üzerine Fetihtepe Mahallesi Camii Sokak'ta yaşayan 83 yaşındaki Emine Uluışık'ın evine gitti. Emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı kadına önce maske takan ardından da koluna giren polis ekipleri, onu araca bindirerek bankaya götürdü. Burada banka görevlilerinin yardımı sonrası işlemlerini tamamlayan yaşlı kadın maaşını aldıktan sonra kendini getiren polis ekiplerinin yardımıyla tekrar polis otosuna bindirildi.

"Polis çok güzel hizmet ediyor"

Evine bırakılan Emine Uluışık, "Sağlığınıza duacıyım, çok memnun oldum. Allah uzun ömür versin, Rabbim kazadan beladan korusun. Hem de nasıl hizmet ediyorlar. Beni aldılar bankaya götürüp tekrar teslim ettiler. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Polis ekipleri de, "Bu bizim görevimiz" diyerek teşekkür etti. Oğlu Murat Uluışık ise, "Polis arkadaşlarımıza bu süreçte bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız ile özellikle Sağlık Bakanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız, evde kalıp bunu atlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri gün boyunca park ve bahçelerde yaşlı vatandaşları tek tek uyararak evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Denetimlerin ve yardımların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haber
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti Haber
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haber
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz James Bond Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Beyoğlu polisinden 83 yaşındaki kadına yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 00:13:14. #1.14#
title