Beyoğlu'nda temizlik aracının kontrolden çıktığı anlar kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda temizlik aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde saat 06: 30 sıralarında meydana gelen kazada Dolapdere istikametinden Çağlayan istikametine seyir halinde olan 34 UD 8677 plakalı temizlik aracı, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Hızını alamayan araç daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Temizlik aracı içerisinde bulunan 2 temizlik görevlisi yaralandı.

Aracın kontrolden çıktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA