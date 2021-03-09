Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı
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Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı

09.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:58

Beyoğlu'nda, Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Saldırganın eski sevgili olduğu öğrenilirken, yaralanan trans birey ise hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı. Kapı önünde Ayhan M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı.

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı

ACI İÇİNDE KENDİNİ YERE ATTI

Ayhan M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı
Haber Yorumları (1)
POLSKİBUS: Bir an uzuldum ama Suriyeliymis. Iyi o zaman.
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