BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

22.02.2020 02:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 02:58

Beyoğlu'nda sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'İ ağır, 2 kişi yaralandı. Olay Bostan Mahallesi Kurdele Sokak üzerinde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.1 KİŞİ AĞIR YARALANDIVatandaşların ihbarlar olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu 1 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alarak delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yaralının yerde ve ambulansa alınırken özel görüntüsü -olay yerinden detaylar-polislerden detaylar

Kaynak: DHA

- Bakırhan