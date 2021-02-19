Beyoğlu'nda pide salonunda patlama
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Beyoğlu'nda pide salonunda patlama

19.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:19
Beyoğlu'nda pide salonunda patlama

BEYOĞLU'nda, pide salonunda doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.

BEYOĞLU'nda, pide salonunda doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu. Bir kadın çalışanın hafif şekilde yaralandığı patlamada, iş yerinin camları kırıldı.

Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak'ta saat 11.30 sıralarında bir pide salonunun mutfak bölümünde patlama oldu. O sırada mutfakta malzeme hazırlayan Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazbaveya adlı kadın çalışan ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralanırken, iş yerinin kapı ve pencere camları kırıldı. Doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği tespit edilen patlamayı duyan çevre esnafının yardımıyla dışarı çıkarılan Orazbaveya, olay yerine çağrılan ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz ekiplerinin gazı kesmesiyle birlikte polis iş yerinde incelemelerde bulundu.  


- İstanbul
Beyoğlu'nda pide salonunda patlama
Beyoğlu'nda pide salonunda patlama
Beyoğlu'nda pide salonunda patlama
Beyoğlu'nda pide salonunda patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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