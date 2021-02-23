Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
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Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

23.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:17

BEYOĞLU'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi.

BEYOĞLU'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı. 

Olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi. Dayısından parayı alamayan Latif M., Orhan P.nin park halindeki otomobiline hoparlörle vurmaya başladı. Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. Aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

KAVGA KAMERADAYaşanan kavga anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, dayı ve yeğenin kavga etmesi ve aile üyelerinin araya girmesi görülüyor.


- İstanbul
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı
Beyoğlu'nda para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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