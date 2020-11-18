Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü

18.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:24

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Turnacı Başı Caddesi, Kocaağa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Çıkan yangında ölen ya da dumandan zehirlenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan vatandaşların da panikle sokağa döküldüğü görüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

(İHA)

Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü
Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü
Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada
Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada
Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü
Geceyi alevler aydınlattı, mahalle sokağa döküldü
Metruk evler yandı, mahalleli sokağa döküldü
Metruk evler yandı, mahalleli sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Berat Albayrak Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Sibel Can Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Deniz Türüç Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Medya Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda panik anları: vatandaşlar sokağa döküldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:24:52. #1.14#
title