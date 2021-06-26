Beyoğlu'nda Onur Yürüyüşü müdahalesinde gazeteciye gözaltı

BEYOĞLU'nda "LGBT Onur Yürüyüşü" yapmak isteyenlere müdahale eden polis, foto muhabiri Bülent Kılıç'ı da gözaltına aldı.

BEYOĞLU'nda "LGBT Onur Yürüyüşü" yapmak isteyenlere müdahale eden polis, foto muhabiri Bülent Kılıç'ı da gözaltına aldı. Yere yatırılan Kılıç'ın bir süre bu şekilde bekletildi. Polis, Kılıç'ın gazeteci olduğunu belirleyince serbest bıraktı. Ancak AFP muhabiri Bülent Kılıç polisin sert müdahalesine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı