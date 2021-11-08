Beyoğlu'nda öğrencilerin öğretmenlere uyguladığı şiddet protesto edildi

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen hafta iki öğrenci arasındaki kavgayı ayıran öğretmenin darp edilmesi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş tarafından protesto edildi.

Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta iki öğrenci arasındaki kavgayı ayıran öğretmenin darp edilmesi ve sonrasında yine iki öğretmenin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması okul önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Okul önünde bir araya gelen sendika temsilcileri "Uyarıyoruz Okullar Arası Eşitsizlik Eğitimi Yok Ediyor" yazılı pankart açarak yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını istedi.