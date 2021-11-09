Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada - Haberler
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Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

Beyoğlu'nda motosikletle çelenk taşıyan iki şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda motosikletle çelenk taşıyan iki şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kasımpaşa Bahariye Caddesi üzerinden Dolapdere istikametinde motosikletle çelenk taşıyan iki kişiyi görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Motosikletli iki kişinin çelenkle yaptıkları tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücünün arkasında oturan kişinin çelengi güçlükle taşıdığı görülüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

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