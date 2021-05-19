Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
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Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın

Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda bulunan lüks otelin çatısına düşen havai fişek yangına sebep oldu.

Beyoğlu'nda bulunan lüks otelin çatısına düşen havai fişek yangına sebep oldu. Önlem anacıyla otelde bulunan müşteriler tahliye edilirken, çatıda bulunan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.00'de Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü caddesinde bulunan lüks bir otelin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle fırlatılan havai fişeğin otelin çatısına düşmesi sonucu yangın çıktı. Otelin çatısından dumanların yükseldiğini gören otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otelde konaklayan misafirleri önlem amacıyla tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Sümer Avcı/ İHA)

Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın
Son dakika haber! Beyoğlu'nda lüks otelin çatısında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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