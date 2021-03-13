Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza yazıldı

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp saat 19.00'dan sonra eğlence mekanına giden 21 kişiye toplam 66 bin 780 lira ceza yazılırken, 3 kişi "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp saat 19.00'dan sonra eğlence mekanına giden 21 kişiye toplam 66 bin 780 lira ceza yazılırken, 3 kişi "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan gözaltına alındı.

Karaköy Azapkapı Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 19.00'dan sonra kapalı bulunması gereken Kürekçiler Kapısı Sokak'taki bir eğlence mekanını, yüksek sesle müzik dinlenildiğini fark edince denetlemeye gitti.

Bir binanın 8. katındaki eğlence merkezindeki denetimde, 21 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bulunduğu belirlendi.

Mekandaki bazı kişilerin ceza yazılmaması için direnmesi üzerine olay yerine polis ekiplerini sevk edildi.

Mekanda yaşanan arbede sırasında sıkılan biber gazından bazı kişiler etkilendi.

Tedbirleri ihlal eden 21 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince ayrı ayrı 3 bin 180 lira, toplam 66 bin 780 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu