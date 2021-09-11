Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Beyoğlu'nda düzenlenen konserde hayranları ile bir araya geldi.

Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Beyoğlu'nda düzenlenen konserde hayranları ile bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Hasköy Sahne'de Kolpa Grubu konser verdi. Haliç'in kıyısında Hasköy'de sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Beyoğlu ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa'nın seslendirdiği 'Nasıl öğrendin unutmayı', 'Beni aşka inandır' ve 'Gurur Benim Neyime' şarkıları sırasında coşku tavan yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konserin sonunda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'ya çiçek takdim etti.

"Gençlerimizin Kolpa'ya eşlik eden enerjileri var"

Beyoğlu'nun ve İstanbul'un gençlerine inandığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun gençleri burada ve müthiş bir enerji var. Bu enerji bütün sokaklara, mahallerine ve bütün insanımıza yansıyan bir enerji. Zor günler yaşadık afetler, yangınlar ve pandemiyi yaşadık. Çok fazla içimize kapandık. Bu tür imkanlar çok arandı. Bugün böyle bir imkan var. Beyoğlu'nun ve İstanbul'un gençlerine inanıyorum. Hem müzik hem tiyatroda hem de sporda gençlerimize daha çok alan açmak onları bir araya getirmek ve geride yaşadığımız olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu tür konserleri düzenliyoruz. Bu akşamda gençlerin sevdiği bir sanatçımız Kolpa Grubu var. Gençlerimizin Kolpa'ya eşlik eden enerjileri var" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın

İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Derya Şensoy
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 09:28:52. #1.17#