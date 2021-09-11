Beyoğlu'nda Kolpa Grubu rüzgarı esti

İSTANBUL - Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Beyoğlu'nda düzenlenen konserde hayranları ile bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Hasköy Sahne'de Kolpa Grubu konser verdi. Haliç'in kıyısında Hasköy'de sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Beyoğlu ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa'nın seslendirdiği 'Nasıl öğrendin unutmayı', 'Beni aşka inandır' ve 'Gurur Benim Neyime' şarkıları sırasında coşku tavan yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konserin sonunda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'ya çiçek takdim etti.

"Gençlerimizin Kolpa'ya eşlik eden enerjileri var"

Beyoğlu'nun ve İstanbul'un gençlerine inandığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun gençleri burada ve müthiş bir enerji var. Bu enerji bütün sokaklara, mahallerine ve bütün insanımıza yansıyan bir enerji. Zor günler yaşadık afetler, yangınlar ve pandemiyi yaşadık. Çok fazla içimize kapandık. Bu tür imkanlar çok arandı. Bugün böyle bir imkan var. Beyoğlu'nun ve İstanbul'un gençlerine inanıyorum. Hem müzik hem tiyatroda hem de sporda gençlerimize daha çok alan açmak onları bir araya getirmek ve geride yaşadığımız olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu tür konserleri düzenliyoruz. Bu akşamda gençlerin sevdiği bir sanatçımız Kolpa Grubu var. Gençlerimizin Kolpa'ya eşlik eden enerjileri var" ifadelerinde bulundu.