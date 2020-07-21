Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
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Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı

BEYOĞLU'nda kötü koku gelen daireye giren polis, yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
21.07.2020 01:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 01:15
BEYOĞLU'nda kötü koku gelen daireye giren polis, yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bitlisli'nin ağabeyinin, kimseye haber vermeden 15 gün boyunca kardeşinin cesediyle kaldığı ortaya çıktı. 

Olay, Hacıahmet Mahallesi, Lokumlu Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir tek başına yaşayan Abdullah Bitlisli'nin evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiğinde 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'nin kardeşinin cesediyle 15 gün boyunca aynı evde yaşadığı öğrenildi. Olay anında evde olmayan ve komşularının haber vermesiyle eve gelen Suphi Bitlisli, polis ekiplerine ilaç almak için dışarıya çıktığını söyledi. Polis, Suphi Bitlisli'yi, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.  Olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bitlisli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

"HER ARADIĞIMDA KARDEŞİNİN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"Abdullah Bitlisli'nin yaklaşık 5 yıldır kiracısı olduğunu belirten İbrahim Kireçci, "Benim 5 yıllık kiracım. Ev sahibiyim. Tek yaşıyordu. 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde gördüm. Abisi de yanındaydı. Kirayı aldım, iki gün önce de geldim abisi benim bu ay ki kiramı da verdi. Apartmanda yaklaşık bir haftadır her gün kokular hissediliyor. Abisini arıyorum. 'Şu an yanındayım, aldık hastaneye götürdük' dedi. Hatta bu sabahta aradım. 'Şu an yanındayım" dedi.  Buraya geldim, komşular bana apartmandan indi gitti dediler. Aradım onu, bana 'İlaç almaya gidiyorum. Yarın hastaneye yatırma randevumuz var. Gün aldım doktordan, hastaneye yatıracağız' dedi. Akşamda aradım. Evde olduğunu söyledi. Komşuların gelen kokulardan rahatsız olduğunu ve polislerin geleceğini söyledim" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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