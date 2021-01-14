BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
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BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

14.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:33
BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; ANNE VE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

BEYOĞLU'nda sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon binaya çarptı.

BEYOĞLU'nda sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon binaya çarptı. Bodrum kattaki evin yatak odası camında hasar oluşurken evdeki kadın ve bebeği büyük korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bebeğin annesi "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, çok kötüydü o ses, ya çocuğum sağır olsaydı" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi'nden yokuş aşağı inen hafriyat yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün durdurmakta güçlük çektiği kamyon binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu. 

ÇOK BÜYÜK GÜRÜLTÜ GELDİ, YA ÇOCUĞUM SAĞIR OLSAYDI"

Kamyonun çarptığı evdeki kadın "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, çok kötüydü o ses, ya çocuğum sağır olsaydı. Çok korktuk, orası yatak odası çocuk salonda uyuyordu. Allahtan orada yatırmadım" diye konuştu. Kamyonun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------GÜVENLİK KAMERASI-Kamyonun binaya çarpmasıAKTÜEL -Binaya çarpan kamyon -Evin dışında oluşan hasar-Kamyondaki hasar-Kamyonun çarptığı evin içi-Ev sahibi kadın ile röportaj -Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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