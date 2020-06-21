BEYOĞLU'NDA KALDIRIMDA MEZAR... GEÇENLER DUA EDİYOR, KİMİN YATTIĞI BİLİNMİYOR
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BEYOĞLU'NDA KALDIRIMDA MEZAR... GEÇENLER DUA EDİYOR, KİMİN YATTIĞI BİLİNMİYOR

BEYOĞLU'nda sokak ortasında, kaldırımda biulunan bir mezarı görenler şaşırıyor.

21.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:35

BEYOĞLU'nda sokak ortasında, kaldırımda biulunan bir mezarı görenler şaşırıyor. Mahalle sakinlerinin yanından her geçişlerinde durarak dua okuduğu mezarın kime ait olduğu ve kaç yıllık olduğu bilinmiyor.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde, ilk bakışta sıradan görünen bir sokak... Fakat sokak görenleri hayrete düşüren bir özellik barındırıyor. Sokak; kaldırım üzerindeki mezarıyla diğer sokaklardan ayrılıyor. Mezar taşı da olmadığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı olarak kullanılan alanda evi bulunan 'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Mahallelilerin çoğu mezarın yanından her geçişlerinde durup dua okumayı ihmal etmiyor.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Tüylüoğlu, 55 yıl önce geldiği mahallede ilk olarak dikkatini mezarın çektiğini ifade ederek Ben buraya 1965 senesinde geldim, buradaydı. Buralarda ev ve yol yoktu. Caminin girişinde su vardı. Burada 3 tane ev vardı. O 3 ev buradan su alırdı. Bu adanın sahibinin halası mıdır, yengesi midir, babası mıdır ama bu adanın sahibinin mezarlık diye konuştu.

Mezarla ilgili, sadece kendilerine çocuklukta anlatılan kadarını bildiğini belirten Tüylüoğlu, Zamanında buralar sahipsizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi. Bu mezarı buraya gömdüler. Bizim çocukluğumuzda bize anlatılan bu. O gün bu mezarı buraya gömdüler. O gün bu gündür bu mezar burada dedi. Tüylüoğlu, yıllarca bakımsız olan mezara Beyoğlu Belediyesi'nin sahip çıktığını, bugünkü konumuna getirildiğini anlattı.

BEYOĞLU'NDA KALDIRIMDA MEZAR... GEÇENLER DUA EDİYOR, KİMİN YATTIĞI BİLİNMİYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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