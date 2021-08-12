Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı
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Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU'nda bir kafede oturan 2 kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı.

BEYOĞLU'nda bir kafede oturan 2 kişiye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı. Polis, saldırıyı yapan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kafenin karşı kaldırımına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kafede oturan biri kadın 2 kişiye silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu ismi öğrenilemeyen bir kadın kalçasından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırının yaşandığı noktada üç adet boş kovan bulundu. İncelemeler sırasında, kafenin yanında bulunan dükkanın kepengine mermi isabet ettiği görüldü. Ayrıca kafenin ön kısmında bulunan dondurma dolabında da mermi izlerine rastlandı.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı yapan şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı
Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı
Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı
Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı
Son dakika: Beyoğlu'nda kafede oturan 2 kişiye ateş açıldı; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

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