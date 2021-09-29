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BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'nda polis, geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi yapıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda polis, geniş çaplı  asayiş ve narkotik denetimi yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere ise üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerin iki gün boyunca süreceği öğrenildi.

Beyoğlu'nun birçok noktasında dün akşam saatlerinde aynı anda gerçekleştirilen denetimlere, aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Motorize Polis, Çevik Kuvvet ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu 400 polis katıldı. Özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, Tarlabaşı ve Dolapdere sokaklarında adeta kuş uçurtmadı. Şüphe üzerine durdurulan kişilere yönelik üst araması ve GBT yapılırken, araçların içi de didik didik arandı.Narkotik köpeklerinin de görev aldığı denetimlerin iki gün boyunca süreceği öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

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Haber: BEYOĞLU'NDA GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI - Haberler
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