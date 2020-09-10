BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI
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BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI

Haber Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı.

10.09.2020 04:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 04:12

Haber Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda geçen yıl Mart ayında yangın çıkan ve 4 kişiye mezar olan 5 katlı binada yine yangın çıktı. Çatısı yanan bina kısa sürede söndürülürken yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangın saat 02: 00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı belli olmayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

DAHA ÖNCE YANAN BİNADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen sene Mart ayında aynı binanın ikinci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

BEYOĞLU'NDA GEÇEN YIL YANGINDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNA YİNE YANDI

Kaynak: DHA

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