Beyoğlu'nda börekçi'de 2 kişiye silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu'nda börekçi'de 2 kişiye silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Haber-Kamera Ozan URAL ? Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

06.09.2019 06:42
Beyoğlu'nda börekçi'de 2 kişiye silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Haber-Kamera Ozan URAL ? Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Beyoğlu'nda börekçi'de 2 kişiye silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı
Kaynak: DHA
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