Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir binaya giren şüpheli, girişteki bisikleti alarak kaçtı. Bisiklete binerek giden hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçen perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında binanın önüne gelen şüpheli, kapıyı açarak içeri girdi. Bir süre etrafı kontrol eden kişi, girişte bulduğu bisikleti alarak binadan ayrıldı. Çaldığı bisiklete binen hırsız, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.