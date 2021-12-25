Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda bir binaya giren şüpheli, girişteki bisikleti alarak kaçtı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir binaya giren şüpheli, girişteki bisikleti alarak kaçtı. Bisiklete binerek giden hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçen perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında binanın önüne gelen şüpheli, kapıyı açarak içeri girdi. Bir süre etrafı kontrol eden kişi, girişte bulduğu bisikleti alarak binadan ayrıldı. Çaldığı bisiklete binen hırsız, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA BİSİKLET HIRSIZI KAMERADA

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title