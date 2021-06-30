Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı

Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılırken, eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılırken, eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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