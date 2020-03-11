Beyoğlu'nda bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı Beyoğlu'nda bir tatlı dükkanında tüpün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda bir tatlı dükkanında tüpün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sıraselviler Caddesi'ndeki bir tatlı dükkanında tüpten sızıntı sonucu parlama meydana geldi. Parlama sonrasında çıkan yangında, bir kadın yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA