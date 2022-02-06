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Beyoğlu'nda binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Beyoğlu'nda binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İstanbul, Zerdali, Beyoğlu, Yangın, Güncel, Haber

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