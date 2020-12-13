Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir gece kulübüne yapılan baskında, korona önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Salgını hiçe sayarak parti düzenleyenlerin, eğlendikleri anları sosyal medyada paylaştığı görülürken, aynı mekana daha önce de 6 kez baskın yapıldığı öğrenildi.
28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşen olayda, Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi. Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı.
DAHA ÖNCE 6 KEZ BASKIN DÜZENLENMİŞ
Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT