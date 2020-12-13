Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi
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Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi

13.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:44

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir gece kulübüne yapılan baskında, korona önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Salgını hiçe sayarak parti düzenleyenlerin, eğlendikleri anları sosyal medyada paylaştığı görülürken, aynı mekana daha önce de 6 kez baskın yapıldığı öğrenildi.

28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşen olayda, Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi. Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı.

DAHA ÖNCE 6 KEZ BASKIN DÜZENLENMİŞ

Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi.

Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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