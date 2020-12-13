Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir gece kulübüne yapılan baskında, korona önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Salgını hiçe sayarak parti düzenleyenlerin, eğlendikleri anları sosyal medyada paylaştığı görülürken, aynı mekana daha önce de 6 kez baskın yapıldığı öğrenildi.