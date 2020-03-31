Beyoğlu'nda 1,5 milyon liralık uyuşturucu operasyonu Beyoğlu'nda, düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda, düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişiyi bir süre önce fiziki takibe aldı. Takibe aldıkları kişinin otomobille mahalle aralarında uyuşturucu madde sattığını tespit eden polisler, şüpheliyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Sorguya alınan 'torbacı' diye tabir edilen kişi, polise aynı bölgede satış yapan bir başka arkadaşının ismini verdi. Polis, diğer torbacıyı da gözaltına aldı.Torbacılar yapılan çapraz sorgulamada, uyuşturucu maddeyi tedarik ettikleri 3'üncü bir kişinin ismini verdi. Haliç Polis Merkezi Amirliğine bağlı polis ekipleri, adresini tespit ettikleri tedarikçiyi bir süre takip etti. Savcılıktan alınan arama kararının ardından, tedarikçinin evine şok baskın düzenlendi. Baskında, 1,5 Milyon lira değerinde olduğu tespit edilen, 20 kilogram toz esrar, 5 kilogram metamfetamin, satışa hazır 340 paket toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin sorguları devam ediyor.- İstanbul

Kaynak: DHA