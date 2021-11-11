Beyoğlu Küçük Piyale Mahalle Bahçesi hizmete açıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan Küçük Piyale Mahalle Bahçesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde hizmete açıldı.

Küçük Piyale Mahallesi'ndeki kullanılmayan 2 bin 500 metrekarelik boş alan, Beyoğlu Belediyesinin çalışmasıyla Mahalle Bahçesi olarak hazırlandı.

Oyun alanı, basketbol sahası, spor alanı, yürüyüş parkuru ve yeşil alanı ile mahalle muhtarlığının içinde yer aldığı Mahalle Bahçesi'nin açılışı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

Daha yeşil bir Beyoğlu için yola çıktıklarını anlatan Yıldız, "Beyoğlu'nu hep birlikte yeşillendiriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin her tarafında ağaçlar dikiliyor. Bir ağaç dikme kampanyası. Çünkü bugün dünya ağaç dikme günü. Milli ağaç dikme günümüz. Hep birlikte bunu kutluyoruz. Biz de Beyoğlu'nda sizlerle bu mahalle bahçelerinde hem mahalle açılışlarını yapıyoruz hem ağaçlar dikiyoruz. Böylece daha yeşil bir Beyoğlu'nu hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Okul bahçelerini, hafta sonları ve tatil günlerinde çocukların oynaması için açık tutacaklarını belirten Yıldız, bugüne kadar bu mahallede, bir bahçe ve oyun alanı olmadığını ama artık bahçenin ve oyun alanının yapıldığını kaydetti.

Küçük Piyale'de İnebolu Pazarı'nın kurulduğu yerde bir büyük mahalle bahçesi, millet bahçesi yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Sizlerin daha yeşil bir Beyoğlu'nda yaşaması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Milli ağaç dikme günümüzde, bizler de Beyoğlu olarak şu anda Beyoğlu'nun her tarafında, okullarımızın bahçelerinde, mahalle bahçelerimizde bu ağaçları dikeceğiz. Bahçemiz hayırlı olsun. Daha yeşil bir Beyoğlu için ağaç dikmeye devam ediyoruz." dedi.

Yıldız, her yeni doğan bebeği evinde ziyaret ettiklerini, en yakın bahçeye onun adına zeytin fidanı diktiklerini, bebekle beraber fidanın da büyüdüğünü belirterek, bugüne kadar 3 bin 374 zeytin fidanı dikildiğini bildirdi.

Konuşmanın ardından çocukların kestiği kurdele ile Mahalle Bahçesi'nin resmi açılışı yapıldı. Yıldız, çocuklarla beraber bahçeye zeytin fidanı dikti.

Öte yandan belediye tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ilçede bulunan parklara, bahçelere, yeşil alanlara ve okul bahçelerine toplam 2 bin 23 zeytin fidanı dikiliyor.

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