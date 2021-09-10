Beyoğlu Hasköy Sahne'de sıra gecesi

Beyoğlu Hasköy Sahne'de düzenlenen sıra gecesinde Zekeriya Ünlü ve ekibi, açık havada seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Beyoğlu Hasköy Sahne'de düzenlenen sıra gecesinde Zekeriya Ünlü ve ekibi, açık havada seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kültür sanatın kalbi Beyoğlu'nda vatandaşlar yaz akşamlarının eğlence mekanı Hasköy Sahne'de buluştu. Konserden açık hava sinemasına, yetişkin tiyatrosundan çocuk şenliklerine kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Hasköy Sahne, bu kez açık havada gerçekleştirilen muhteşem bir sıra gecesine ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen gecede sevilen sanatçı Zekeriya Ünlü ve ekibi, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz"

Sıra gecesine gelen Yunus Ağır, "Gerçekten çok eğlenceli bir gece. Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu eğlence ortamını bizlere yaşattığı için. Tabi bu tarz etkinlikler fazla olursa daha mutlu oluruz" dedi.

"Bu etkinlikler insanların moralini yerine getiriyor"

Arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen Adem Süzgün, "Ben aşağı yukarı 100 kişiyle geldim. Güzel ve keyifli gece, insanlar zaten eğlenmeye geliyorlar. Aileler burada, herkes burada tabii bu etkinliklerin sürekli olması lazım. Çünkü bu etkinlikler insanların moralini yerine getiriyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı