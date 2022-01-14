Beylikdüzü'nde taksinin çarptığı motosikletli yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, ara sokaktan caddeye çıkan motosikletliye, taksi çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.45 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 34 DDK 519 plakalı motosikletin sürücüsü Rıdvan Padır'a, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada şoförünün fark etmediği taksi çarptı. Kafasını taksinin camına vuran motosikletli daha sonra yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Padır'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşanan kazayı anlatan Aydoğan Turan, "Motosikletli arkadaş bu sokaktan caddeye girdiği sırada, sağ tarafından gelen aracı gördü. Sol taraftan gelen ve kendisine çarpan taksiyi görmedi. Kaza sonrası motosikletli şoka girdi. Bilinci yerinde değildi. Ambulansı aradım. Sağlıkçı arkadaşlarımız toparladı, hastaneye götürdü" dedi.