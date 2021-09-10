Beylikdüzü'nde sürücülerin yola dökülen mazot ile imtihanı

Beylikdüzü'nde sürücülerin yola dökülen mazot ile imtihanı Mazot dökülen yollar buz pistine döndü, kayan lastiklerden duman çıktı Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde yokuş yukarı caddeye dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü'nde sürücülerin yola dökülen mazot ile imtihanı

Mazot dökülen yollar buz pistine döndü, kayan lastiklerden duman çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde yokuş yukarı caddeye dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. TIR, kamyonet ve hususi araçlar yokuş yukarı yola çıkamayarak kaydı, trafikte de yoğunluk oluştu.

Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ne sabah saatlerinde yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. TIR, kamyonet ve diğer araçlar yokuş yukarı çıkarken zorluk yaşadı. Bir TIR yokuş yukarı çıkamayınca lastiklerini kaldırım taşına çarparak durdu. Bazı sürücüler ise uzun süre uğraşarak yukarıya çıktı.

Lastiklerden duman çıktı

Küçük tonajlı araçlar ise yine yukarıya doğru çıkarken lastiklerinden yoğun duman çıktı. Mesaiye gidiş saatinde sürücülerin mazot dökülen yolda imtihanı saniye saniye kaydedilirken, yetkililer haber verilmesine rağmen uzun süre olay yerine gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice