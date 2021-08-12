Beylikdüzü'nde Serdar Doğan Tim rüzgarı esti

Beylikdüzü'nde bulunan bir restoranda sahne alan Serdar Doğan Tim, geceye katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

Beylikdüzü'nde bulunan bir restoranda sahne alan Serdar Doğan Tim, geceye katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Unutulmaz anlara sahne olan gecede İş adamı Gökhan Reis ile Serdar Doğan Tim bir araya geldi.

Beylikdüzü'nde bulunan Duqqan Restoran'da Serdar Doğan Tim rüzgarı esti. Restoranda sahne alan tim, geceye katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Unutulmaz anlara sahne olan gecede Serdar Doğan Tim ekibi, Duqqan Restoran sahibi Gökhan Reis ile organizatör Kemal Aslan'a da teşekkürlerini ilettiler. Yaşları 28 ile 42 arasında değişen 5 kişilik grup, hobi olarak başladığı müzik yolculuklarını profesyonel olarak devam ettirdi. Dostluk ve sanatlarını daha ileriye taşıma hedefi ile sahneye çıkan enerji dolu ekip, izleyicilerine daha eğlenceli dakikalar yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Pandemi döneminde birlik ve grup olmanın önemini daha iyi anladıklarını ifade eden Serdar Doğan Tim üyeleri, eğlenerek müzik yapmayı herkese göstermeyi hedefliyor. Grup ve beraber çalışmaya önem verdiği için, kendilerine örnek olarak Barış Manço ile Kurtalan Express'i alan grup üyeleri, 7 bölgeden ve birçok tarzdan eserleri kendi yorumlarıyla sahnede müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Küçük bir çocuktan, yaşlı bir bireye kadar her kesime hitap eden müzik tarzları ile ön plana çıkan Serdar Doğan Tim, seslerini yurt dışında duyurarak, ülkeyi gururla temsil edebilmeyi de planlıyor. Tim üyeleri ayrıca, müzikseverlere kendi şarkılarına ait derledikleri albümün ise bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki kışa kadar çıkacağı müjdesini de verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı