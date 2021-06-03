Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
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Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı

Sokak ortasında karısını döven adama çevredekiler meydan dayağı attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylükdüzü'nde bir restoranın önünde karısına vuran adamı, çevredekiler müdahale ederek dövdü. Talihsiz kadın ise fenalaşarak yere yığıldı.

Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü.

ÇEVREDEKİLER DE ONU DÖVDÜ

Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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