BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ KOMŞU ÇOCUĞUNU DÖVME ANLARI KAMERADA
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ KOMŞU ÇOCUĞUNU DÖVME ANLARI KAMERADA

Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi.

20.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:34

Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Uludağ Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir grup çocuk binalarının bahçe katında oturan soyadı öğrenilemeyen D. adlı kadının köpeğiyle oynamak istedi. Çocukların köpeğe seslendiğini gören D., onları kovalamaya başladı. Kadın, kovalarken geride kalan 9 yaşındaki Poyraz S. ile yere düşen 6 yaşındaki Çınar D.'yi dövdü. Kadının ayrıca Çınar D.'yi evine geçirip tehdit edip dövdüğü ileri sürüldü.

Çocuğunun dayak yediğini öğrendikten sonra güvenlik kameraları izleyen Çınar D.'nin annesi Zuhal D. soluğu karakolda alarak dayak atan kadından şikayetçi oldu.

Çınar D.'nin annesi Zuhal D., "Çocuğum ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte aşağıda oynuyorlar. Bahçe katında oturan D. Hanımın köpeğini seviyorlar. D. Hanım buna sinirlenip çocukları kovalıyor. Önce oğlumun arkadaşını yakalayıp tartaklıyor. Çocuklar yangın merdiveninin kullanıp kaçmak istiyorlar. Diğer çocuklar kaçıp kurtuluyor arkadaki benim çocuğumu yakalıyor. Tartaklıyor, dövüyor, saçını çekiyor, sıkıştırıyor, sözlü tehdit ediyor, evine götürüp tehdit etmeye devam ediyor. Çocuğu çekiştirip bahçeye çıkarıp güvenliğe veriyor. Orada da şiddete devam ediyor. Ben davacı oldum kendisinden. İstiyorum ki ceza alsın üstüne kar kalmasın. Çok üzgünüm bir anne olarak yapılanı kaldıramıyorum. Çocuk eve geldiğinde tir tir titriyordu. Anne bana yardım et, anne ben artık dışarı çıkmak istemiyorum. O kadar korkmuş ki, zavallı ürkek. Çocuğumu gördüğüm zaman üzüntüden kahroldum. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Görüntüleri izledikten sonra tüylerim diken diken oldu. İstiyorum ki ceza alsın ve çocuklara dokunmasın." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Kadının çocukları kovalama ve düşen çocuğu yakalayarak dövme anları binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının çocukları kovaladığı, en arkadaki küçük çocuğun yere düştüğü ve kadının onu yakalayarak dövdüğü görülüyor. Kadının elinden tutarak sürüklediği çocuğu evine doğru götürdüğü, daha sonra dışarı çıkarıp onu güvenlik görevlisine teslim ettiği kameraya yansıyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ KOMŞU ÇOCUĞUNU DÖVME ANLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

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