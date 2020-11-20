Beylikdüzü'nde Çocuk Hakları Günü unutulmadı
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Beylikdüzü'nde Çocuk Hakları Günü unutulmadı

20.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:42
Beylikdüzü'nde Çocuk Hakları Günü unutulmadı

Beylikdüzü Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nü yayınladığı videoyla kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nü yayınladığı videoyla kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, Çocuk Hakları Günü'nde çocukları unutmadı. Beylikdüzü'nde yaşayan çocukların yer aldığı videoda, çocukların 'Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle güvence altına alınan haklarına dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Videoda çocukların isimleri tek tak yazılarak, onların düşüncelerine yer verildi. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenerek beğeni aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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