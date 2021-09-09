Beylikdüzü'nde bir iş yerinin çatısı alev alev yandı

Beylikdüzü'nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısı alev alev yandı.

Beylikdüzü'nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinin çatısı alev alev yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, akşam saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Birlik Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinin çatısında çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir iş yerinin çatısı alevler içinde yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İş yerindeki yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İş yerinde ortaya çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin çatısının alevler içinde yandığı, dumanların çevre bölgelerden görüldüğü, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı