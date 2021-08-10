BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ

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BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİHaber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde, iddiaya göre motosiklet sürücüsü Mustafa Kaya'ya, o sırada yanından geçen hafif ticari aracın sürücüsü bilerek çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde, iddiaya göre motosiklet sürücüsü Mustafa Kaya'ya, o sırada yanından geçen hafif ticari aracın sürücüsü bilerek çarptı. Kaya hafif şekilde yaralanırken, kaçan sürücü 20 dakika sonra olay yerine gelerek tartıştığı motosikletliyi darbetti. Motosiklet sürücüsü Kaya, olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirterek, "Burada bir insan canı var. Allah'tan ekipmanlıydım, bir yerime bir şey olmadı. Sadece bacağımda ufak bir morluk var" dedi. Aracın, motosiklete çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan Mustafa Kaya'ya, o sırada yanında ilerleyen 34 BL 0922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü kasten çarptı. Çarpmanın etkisi ile kaldırıma savrulup, daha sonra motosikletinden düşen Kaya, bacağından yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hafif şekilde yaralanan Kaya, ambulans içinde tedavi edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine döndü. Kaya ile tartışmaya başlayan sürücü, "Bana sen çarptın" dedi. İkili arasında sözlü tartışma başlarken, sürücü eline aldığı plastik madde ile Kaya'nın sırtına vurdu. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Kaya ve sürücü polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hafif ticari aracın, motosiklete çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere seyir halinde olan aracın, sürücüsünün bir anda direksiyonu kırıp, Kaya'ya çarptığı ve yoldan çıkardığı anlar yansıdı.

"SAĞ KAPISI İLE VURDU VE BENİ KALDIRIMA DÜŞÜRDÜ"

Yaşananları anlatan motosiklet sürücüsü Mustafa Kaya, "Evime doğru ilerlerken, 34 BL 0922 plakalı araç beni daha önce sıkıştırdı. Ben aracı geçtikten sonra bir marketin önündeyken tekrar arkamdan gelerek, sağ kapısı ile vurdu ve beni kaldırıma düşürdü. Polis ekiplerini aradım. Ambulans da geldi. Polis ve ambulans gelince, bana çarpan arkadaş tekrar olay mahalline geldi. Tekrar beni suçlayıcı bir tavırla, 'Bana sen vurdun' gibi söylemlerde bulundu. Bunları belirtince bende, 'Madem ben vurdum, sen haklısın, neden kaçıyorsun?' diye sordum. Burada bir insan canı var. Motosikletli birisi düşmüş. Allah'tan ekipmanlıydım, bir yerime bir şey olmadı. Sadece bacağımda ufak bir morluk var. Onun harici bir şeyim yok" dedi.

"SIRTIMA VURDU"

Olay yerine gelen sürücü tarafından darbedildiğini söyleyen Kaya, "Küfürler, hakaretler etti. Sırtıma vurdu. Bununla ilgili darp raporlarımızda mevcut. Şikayetçi de olduk zaten. Biz motosikletliler olarak artık sadece trafikte daha güvenli bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bugün ne yaşayacağız korkusuyla değil de daha rahat daha keyifli bir şekilde sürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE ARACIYLA ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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