Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenirken takla attı
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Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenirken takla attı

Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenirken takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenen genç kadın, heyecan yapıp el frenini çekince kullandığı araç takla attı.

Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenen genç kadın, heyecan yapıp el frenini çekince kullandığı araç takla attı. Kaza sonrası araçta sıkışan kadın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Beykent Mahallesi Osmanlı Caddesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ehliyetiz olduğu öğrenilen Z.U (41) isimli bir kadın, büyükannesi gözetiminde araba sürmeyi öğrenmek için trafik yoğunluğunun az olduğu bir bölgeye geldi. Sürüş esnasında yokuş üzerinde duran kadın, arabayı geri geri kaçırınca heyecan yaparak el frenini çekti. Hızla savrulan araba, kadının hakimiyetinden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası araçta sıkışan ve hafif şekilde yaralanan acemi sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay anları gören bir vatandaş ise durumu, "Biz oğlumla arabanın işleriyle uğraşırken arkadan bir ses geldi. Birkaç bayanın bulunduğu bir araç takla attı. Bizde hemen yardıma gittik ve araç içerisinden çıkartmaya çalıştık. Yavaş yavaş dışarı gelmesini söyledik ve araçtan çıkarttık. Daha sonra ise itfaiyeye ve ambulansa haber verdik" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Beylikdüzü'nde araba sürmeyi öğrenirken takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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