Beylikdüzü Belediyesi, öğretmenler için bir program düzenlendi

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi'nin kreşlerinde, eğitim merkezlerinde, spor, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren tüm öğretmenlerin buluştuğu etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Programda, kültür ve sanat kurslarında eğitim veren öğretmenlerin verdiği müzik dinletisiyle oldukça keyifli dakikalar geçiren öğretmenlere, günün anısına hediyeler de takdim edildi.

"Bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız."

Beylikdüzü Belediyesi'nin 150 kişiye yakın bir eğitmen kadrosuyla hizmet vermeye devam ettiğini belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün daha güzel olması için siz değerli öğretmenlerimiz çok önemli işler yapıyor, bu kentin en özel alanına hizmet ediyorsunuz. Eğer bu ülkenin kurtuluşuna imza atacaksak devletini, milletini ve vatanını seven evlatlar yetiştirmek, onların daha eşit koşullarda yaşama hazırlanması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan hiç şaşmadan mücadelemizi devam ettirecek ve bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarınlara taşıyacağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitim camiasının ve eğitmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum." ifadelerini kullandı.Başkan Çalık ayrıca, Yakuplu Mahallesi'nde hayata geçirilen Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi'nin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hizmete açılacağını da belirtti. Programda konuşma yapan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Emin Ergün ise "Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği günü kutlamak için toplandık. Mustafa Kemal, eğitim için attığı adımları başarıya ulaştıran, bu nedenle de başöğretmenliği sonuna kadar hak eden bir liderdir. Onu saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum." dedi.

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