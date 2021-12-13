Beykozlu AKDEM'liler Engelsiz Yaşama Adım Atıyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)'de eğitim alan öğrenciler, "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergileyecek. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin şovuyla renklenecek programda, "Beykoz'un Mozart'ı" olarak tanınan otizmli Yunus Yazar Konser verecek.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki engellilere yönelik ilk kapsamlı yaşam merkezi olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), altı aylık geçmişine rağmen nitelikli eğitimleriyle ilçedeki birçok engelli çocuk ve gencin hayatına dokundu.

Aileleriyle birlikte merkeze düzenli gelen çocukların her biri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde katıldıkları sanat, mutfak ve tarım atölyelerinin yanı sıra aldıkları profesyonel sağlık hizmetleriyle başarı hikayesi yazdı.

Safiye Soyman&Faik Öztürk Şov

Beykozlu engellilere sıcacık bir yuva olan merkezin tanıtımına katkı sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak "AKDEM Engelsiz Yaşama Doğru Adım Adım" Programı'yla engelli çocuk ve gençler seslerini duyurma fırsatı bulacak.

Açılışına, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın iştirak edeceği programın ilk gününde magazin dünyasının sempatik çifti, kendilerinin de engelli bir oğlu olan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk eğlenceli bir şov sunacak.

Sanat ve Mutfak Atölyeleri

"Beykoz'un Mozart'ı olarak tanınan otizmli Yunus Yazar'ın konser vereceği etkinlikte, engelli çocuklar şiirler okuyacak, halk oyunları ve ritim gösterileri sergileyecek.

ADKEM'li öğrenciler, etkinlik alanında kurulacak atölye ve stantlarda ebru, cam, mozaik, seramik, mutfak ve tarım alanlarında iki gün boyunca hocaları eşliğinde çalışmalar yapacak merkezde kazandıkları becerileri sergileyecek.

PROGRAM:

YER: Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri

SAAT Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet