Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi

16.01.2020 03:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:34

Beykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Yolu Sokak'ta bir çiftliğin müştemilatında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftliktekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangından zarar görmemesi için hayvanlar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA