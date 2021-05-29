BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
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BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ'da 2 grup arasında yaşanan çatışmada otopark işi yapan İbrahim Bağcı'yı öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı.

BEYKOZ'da 2 grup arasında yaşanan çatışmada otopark işi yapan İbrahim Bağcı'yı öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin evinin apartman boşluğunda, uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi, keskin nişancı dürbünü, çelik yelek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Zırhlı polis aracıyla adliyeye götürülen şüpheli, tutuklandı.

Beykoz Merkez Mahallesi'nde 16 Şubat'ta, 2 grup arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışmada İbrahim Bağcı(36) vurularak hayatını kaybetti, emlakçılık yapan Halitağa K.(41) de yaralandı. Otoparkçılık yapan Bağcı'nın daha önceden 14 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

POLİS ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma sonunda  İbrahim Bağcı'yı öldüren  şüphelinin Gökhan Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Mayıs günü, bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak, yakalandı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ÇIKTI

Gökhan Ç. gözaltına alınırken saklandığı evde, arama yapan polis, ilk anda suç unsuruna rastlamadı. Ancak evin tuvalet penceresinden apartman boşluğuna açılan alan kontrol edildiğinde uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi, çelik yelek, keskin nişancı dürbünü ve çok sayıda mermi bulundu.

ZIRHLI POLİS ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Şüpheli Gökhan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından zırhlı polis aracına bindirilerek Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konldu. Yetkililer, silahlı çatışmayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEYKOZ'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA OTOPARKÇIYI ÖLDÜREN SALDIRGANIN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Haberler
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