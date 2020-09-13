Meteoroloji sabah saatlerinde uyarmıştı! İstanbullular yağmura böyle yakalandı Sabah saatlerinde meteorolojinin uyardığı yağış İstanbul'da etkili olurken, çoğu vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağışa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar tebirli davranarak yanlarına şemsiye alırken, bazılarının ise otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda yağmur geçişleri yaşanıyor. Yağış özellikle Sultanbeyli, Sancaktepe, Şile ve Beykoz'da etkili oldu. Beykoz'da bazı vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ise ceketlerini başlarına tutarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan mesajda, "Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleriyle Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

Kaynak: DHA