İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz İncirköy Mahallesi'nde bulunan tek katlı cam atölyesi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Beykoz İncirköy Mahallesi'nde bulunan tek katlı cam atölyesi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın saat 03: 20 sıralarında Beykoz İncirköy Hamam Sokak üzerine bulunan tek katlı cam atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tedbir amaçlı sokağın doğalgaz ve elektrik hatları da kesildi. Mahalle sakinleri yangınla mücadele eden itfaiye erlerine ayran ve su ikramında bulundu. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansın içinde oksijen verildi. Yangını izleyen vatandaşlardan biri baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu. Mahalle sakini Aziz Sandıkçıoğlu, 'Sesi duyduk. Zaten yanıyordu. Ben aşağıya indiğimde dumanlar çıkıyordu. Çatıya çıktık. Zaten ilk arkadaşla biz müdahale ettik. Önce duman çıkıyordu sadece. Bizim komşumuz depo olarak kullanıyordu. İçerde süngerler, paketleme kolileri var. Bazı yanıcı maddeler var. İçeriden yanıyor. 15-20 dakika durduk. Çatıya sıçradı yangın. İtfaiye geldi o anda içerden yanıyordu. Hatta benim ayaklarımda terlik vardı. Terliği çıkarttım. Çünkü yer olduğu gibi ateş gibiydi. Ufacık yer sönmedi, yani koca ormanlar nasıl sönsün' kaç araç geldi? kaç kişiyiz? en az 15 kişi müdahale ediyor bir saattir söndüremediler. içerisi komple gitti zaten. Ölen ya da yaralanan olmadı Allah'a şükür" şeklinde konuştu. Atölyenin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEK KATLI İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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