Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore edildi

Beykoz'da yapımı 1834 yılına dayanan ve Karadeniz açıklarında bulunan tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Restorasyonu tamamlanan Anadolu Feneri havadan görüntülendi.

Beykoz'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun restore edileceğini duyurduğu tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Doğa ile iç içe olan Anadolu Feneri, Karadeniz'le İstanbul Boğazı'nın birleşim noktasında bulunduğu için, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Restorasyon çalışması tamamlanan Anadolu Feneri 1834 yılında Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerine boğazın ve Karadeniz'in girişlerini görebilmeleri ve rehber olması amacıyla yaptırıldı. Anadolu Feneri, 15 Mayıs 1856 yılında karşısındaki Rumeli Feneri ile birlikte kule kısmı da yapılarak Fransızlar tarafından işletilmeye başlandı.