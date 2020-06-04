Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı
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Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Beykoz'da bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahıs, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldı.

04.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:33

Beykoz'da bir caminin abdesthanesine giren maskeli şahıs, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldı. 'Pes' dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beykoz'da bulunan bir camide geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Caminin abdesthane bölümüne giren ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, caminin musluklarını saniyeler içinde ayağıyla kırarak çaldı. Ardından ekmek poşetine koyduğu musluklarla camiden ayrıldı.

Güvenlik kamerasından kaçamadı

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli şahsın elinde ekmek poşetiyle abdesthaneye girdiği, önce muslukları kontrol ettiği, ardından musluğu ayağıyla kırarak poşetin içine koyduğu görülüyor. Kapıya doğru gidip etrafı kontrol eden şahsın, daha sonra diğer muslukları da aynı şekilde kırarak poşete koyduğu ve poşeti bağlayarak camiden ayrıldığı yer alıyor. Maske takan şüphelinin aynaya bakarak saçlarını düzeltmesi ve rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Hırsızlık olayını duyan cami cemaati olaya tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, "Ahlaksızlık. İnsan kendini bu kadar küçültemez. İbadet yerinin musluğunu çalmak nedir? Hadi diyelim bin lira olsun. Ne olur yani? İnsanlık dışı bir şey, insan olan bunu yapmaz" dedi.

Cami yetkililerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı
Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı
Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı
Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı
Beykoz'da pes dedirten hırsızlık: Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Kaynak: İHA

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