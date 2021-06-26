Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
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Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu

Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN / BEYKOZ'da dernek lokalinde sopalı 2 şüphelinin saldırısına uğrayan engelliler, yaşadıklarını anlattı.

Mustafa ESEN/ BEYKOZ'da dernek lokalinde sopalı 2 şüphelinin saldırısına uğrayan engelliler, yaşadıklarını anlattı. Saldırıya uğrayan Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat, "Gözleri dönmüştü. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Polis gözaltına aldı, biz şikayetçi olduktan sonra. Karakoldan serbest bırakmışlar. Mahkemeye bile çıkmamışlar. Bu da bizi endişelendiriyor" dedi.

Beykoz Engelliler Derneği'ne ait lokalde geçen pazartesi, eli sopalı 2 şüpheli lokalde oturan engellileri feci şekilde darbetti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından saldırıya uğrayan engelliler, Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine 2 şüphelinin gözaltına alınıp, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

"SALDIRGANLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"

Yaşadıkları saldırıyı anlatan Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat, "Engelli üyelerimiz hep burada toplanır. Her zamanki günlerden biriydi. Birdenbire saldırgan kişi geldi. Sopa ile vurmaya başladı. Kendinde değildi. Gözleri dönmüştü yani. O anda bir arkadaşım geldi beni kurtarmaya çalıştı. Ona da vurmaya başladı. Çok feci bir olaydı. Hiçbir engelli arkadaşımızın başına gelmesini istemediğimiz bir olay. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Suçluların cezasını almasını istiyoruz" dedi.Hasan Polat, "Gözleri dönmüştü. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. İkinci şahıs bana tüp vurmak için salladı. Başıma gelseydi kötü olurdu. Allahtan burada çalışan arkadaş engel olmaya çalıştı. O olmasaydı ölmüştük. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Suçluların ceza almasını istiyoruz. Polis gözaltına aldı, biz şikayetçi olduktan sonra. Karakoldan serbest bırakmışlar. Mahkemeye bile çıkmamışlar. Bu da bizi endişelendiriyor" şeklinde konuştu.Yine saldırıya uğrayan Osman Odabaş ise, "Bana da vurdular. Arabamın aynası olmasaydı, ben de darbe alacaktım" diye konuştu. Saldırı sırasında gelen ve sopaların hedefi olan Volkan Gider ise, "Ben geldiğimde zaten başkanım yerdeydi. Sopayla vuruyordu. Ben de ne yapıyorsun dedim. Ondan sonra küfrederek bana saldırmaya başladı. Artık arabam devrilecekti. Kimse yardıma koşmadı. Sadece çalışan bir arkadaşımız var, o yardım etti. O an polis geldi, elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

 


Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu
Beykoz'da lokalde feci şekilde darbedilen engelliler konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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